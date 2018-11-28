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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.11.2018
              5 980

              Батут детский с защитной cеткой Perfetto Sport 5 диаметр 1,4 м

              Телефон
              +7(800)3338002
              Продавец
              Дом Спорта
              0
              Описание товара
              Внешний диаметр: 1,40 мДиаметр прыжкового полотна: 1,20 мМатериал прыжкового полотна: PVCМатериал защитного мата: PP MESH FABRICВысота прыжковой поверхности: 0,35 мВысота сетки: 1,85 мКоличество стоек сетки: 6 штДиаметр стойки сетки: 12 ммКоличество пружин: 30 шт (резиновые амортизаторы)Количество ножек: 6 штТолщина стали: 1 ммКаркас рамы: 20 ммШирина защитного мата: 160 ммДопустимая нагрузка: 50 кгУпаковка: картонная коробкаДиаметр ножек: 12 мм
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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