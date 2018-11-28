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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.11.2018
              73

              Шайба хоккейная взрослая

              Телефон
              +7(800)3338002
              Продавец
              Дом Спорта
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              Описание товара
              Шайба хоккейная взрослая представляет собой обязательный аксессуар для игры в хоккей. Такой спортивный инвентарь изготовлен из качественной и высокопрочной резины современного типа, благодаря чему рассчитан на максимально длительный срок эксплуатации. Данная модель шайбы предназначена для взрослых игр или тренировок. Габариты шайбы в упаковке составляют 8х8х8 см, вес – 165 гр.Шайба отличается высокой степенью контроля, не подпрыгивает по время игры и способна выдерживать большие нагрузки во время даже самых активных игр, такие как: сильные удары клюшками, постоянное скольжение по льду и удары об ограждения на высокой скорости. А купить качественную шайбу хоккейную взрослую можно в нашем интернет-магазине «Дом Спорта» по выгодной цене.
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