Описание товара

Шайба хоккейная взрослая представляет собой обязательный аксессуар для игры в хоккей. Такой спортивный инвентарь изготовлен из качественной и высокопрочной резины современного типа, благодаря чему рассчитан на максимально длительный срок эксплуатации. Данная модель шайбы предназначена для взрослых игр или тренировок. Габариты шайбы в упаковке составляют 8х8х8 см, вес – 165 гр.Шайба отличается высокой степенью контроля, не подпрыгивает по время игры и способна выдерживать большие нагрузки во время даже самых активных игр, такие как: сильные удары клюшками, постоянное скольжение по льду и удары об ограждения на высокой скорости. А купить качественную шайбу хоккейную взрослую можно в нашем интернет-магазине «Дом Спорта» по выгодной цене.