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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.11.2018
              2 390

              Коньки хоккейные Larsen Rental Gent

              Телефон
              +7(800)3338002
              Продавец
              Дом Спорта
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              Описание товара
              Коньки хоккейные Larsen Rental Gent представляют собой специальную спортивную обувь для игры в хоккей, которая состоит из ботинка и остро заточенного лезвия. Лезвие произведено из надежной высокоуглеродной стали с антикоррозийным покрытием. Ботинок таких коньков изготовлен из морозоустойчивого поливинилхлорида и резины, поэтому рассчитан на регулярное использование при низкой температуре.Способ фиксации коньков Larsen Rental Gent – шнуровка. Данные коньки отлично подойдут как для открытых, так и для закрытых катков. Коньки предназначены для любительского использования и для катания как детей, так и взрослых. Размер можно подобрать на выбор: 38-46. А купить коньки хоккейные Larsen Rental Gent можно в нашем интернет-магазине «Дом Спорта» по выгодной цене.
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