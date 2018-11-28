Описание товара

Коньки хоккейные Larsen Rental Gent представляют собой специальную спортивную обувь для игры в хоккей, которая состоит из ботинка и остро заточенного лезвия. Лезвие произведено из надежной высокоуглеродной стали с антикоррозийным покрытием. Ботинок таких коньков изготовлен из морозоустойчивого поливинилхлорида и резины, поэтому рассчитан на регулярное использование при низкой температуре.Способ фиксации коньков Larsen Rental Gent – шнуровка. Данные коньки отлично подойдут как для открытых, так и для закрытых катков. Коньки предназначены для любительского использования и для катания как детей, так и взрослых. Размер можно подобрать на выбор: 38-46. А купить коньки хоккейные Larsen Rental Gent можно в нашем интернет-магазине «Дом Спорта» по выгодной цене.