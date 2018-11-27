Женская футболка для сублимации V и О ворот (сэндвич 125гр)

Описание товара

футболка женская для сублимации из сандвича (х/б + п/э) ,V-ворот, размеры 42,44,46,48,50,52Футболка женская с V и О-воротом, из двухслойного полотна. Плотность 125 гр/кв.м.САНДВИЧ -двухслойное трикотажное полотно, внутренний слой которого состоит из 100% хлопка, а внешний – из 100% полиэфира, она оригинальна по своему составу и технологии плетения. Внутри для комфорта и гигиены – натуральный хлопковый слой, а снаружи - идеальный для сублимационной печати полиэфирный.

При заказе в этом месяце,цена 120 рублей!!!Торопитесь!