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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.11.2018
              155

              Футболка для сублимации КЛАССИК (сэндвич 185 гр)

              Телефон
              +74933156390,55107
              Продавец
              Опттекс
              0
              Описание товара

              Футболки двухслойные для сублимационной печати УнисексВиды полотна:двухслойное(Сэндвич), плотность 185 г/кв.м.Плотная вязка - идеально подходят для нанесения сложных цветных изображений. Изделия не деформируются после многократных стирок.Ткань Сандвич (Сэндвич) – Двухслойное трикотажное полотно, внутренний слой которого состоит из 100% хлопка, а внешний – из 100% полиэфира. Внутри для комфорта и гигиены – натуральный хлопковый слой, а снаружи - идеальный для термотрансферной печати полиэфирный.Вы можете наносить сублимационную печать на футболки, майки, толстовки максимально эффективно и красиво, а счастливый владелец будет чувствовать себя комфортно и уверенно.Короткий рукав круглый ворот с резинкой.

              Цена указана при заказе от 100 штук!

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