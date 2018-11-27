Женская футболка для сублимации О или V ворот (сэндвич 185гр)

Описание товара

футболка женская для сублимации из сандвича (х/б + п/э), все размеры, О-ворот и V-воротФутболка женская с О или V-воротом, из двухслойного полотна. Плотность 185 гр/кв.м.САНДВИЧ -двухслойное трикотажное полотно, внутренний слой которого состоит из 100% хлопка, а внешний – из 100% полиэфира, она оригинальна по своему составу и технологии плетения. Внутри для комфорта и гигиены – натуральный хлопковый слой, а снаружи - идеальный для сублимационной печати полиэфирный.

Цена указана при заказе от 100 штук!