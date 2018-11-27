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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.11.2018
              152

              Женская футболка для сублимации О или V ворот (сэндвич 185гр)

              Телефон
              +74933156390,55107
              Продавец
              Опттекс
              0
              Описание товара

              футболка женская для сублимации из сандвича (х/б + п/э), все размеры, О-ворот и V-воротФутболка женская с О или V-воротом, из двухслойного полотна. Плотность 185 гр/кв.м.САНДВИЧ -двухслойное трикотажное полотно, внутренний слой которого состоит из 100% хлопка, а внешний – из 100% полиэфира, она оригинальна по своему составу и технологии плетения.  Внутри для комфорта и гигиены – натуральный хлопковый слой,  а снаружи - идеальный для сублимационной печати полиэфирный.

              Цена указана при заказе от 100 штук!

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