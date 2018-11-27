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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.11.2018
              149 600

              Статуэтка"Грэйхаунд"

              Телефон
              +79384401433
              Ключевые слова:
              собака, грейхаунд, дорогой, интерьер, статуэтка, собаки, роскошь, борзая, доберман
              Продавец
              Магазин подарков"Премиум" ИП Ибрагимов М.С.
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              Описание товара

              Невероятно элегантная и стройная статуэтка собаки породы грейхаунд или английская борзая. Невозможно пройти мимо такой работы, не обратив на нее внимание!

                Статуэтка выполнена из керамики по специальной технологии, на разработку которой у мастеров итальянской фабрики AHURA ушло более 15 лет! Работа очень высокая, большая, технологически сложная в изготовлении и от того еще более ценная.

                Купив такую фигуру собаки у нас, Вы украсите свою квартиру, дом или офис так, что Вы и Ваши гости гарантировано будут останавливать свой взгляд на ней!

              Наш огромный плюс в том, что эта статуэтка, как и белее 3500 единиц товара есть в наличии!

                Грейхаунд — очень древняя порода борзых. Их прародители были завезены в Британию, но именно так порода приобрела свой окончательный вид. Грейхаундов использовали при создании многих пород, где были необходимы такие качества как стремительность, неутомимость и при этом изящество. Так кровь грейхаунда есть в таких породах как современный ирландский волкодав, уиппет, венгерский агар, испанская борзая гальго, ирландский сеттер, пойнтер, дог и доберман.

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