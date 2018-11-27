Статуэтка"Грэйхаунд"

Описание товара

Невероятно элегантная и стройная статуэтка собаки породы грейхаунд или английская борзая. Невозможно пройти мимо такой работы, не обратив на нее внимание!

Статуэтка выполнена из керамики по специальной технологии, на разработку которой у мастеров итальянской фабрики AHURA ушло более 15 лет! Работа очень высокая, большая, технологически сложная в изготовлении и от того еще более ценная.

Купив такую фигуру собаки у нас, Вы украсите свою квартиру, дом или офис так, что Вы и Ваши гости гарантировано будут останавливать свой взгляд на ней!

Наш огромный плюс в том, что эта статуэтка, как и белее 3500 единиц товара есть в наличии!

Грейхаунд — очень древняя порода борзых. Их прародители были завезены в Британию, но именно так порода приобрела свой окончательный вид. Грейхаундов использовали при создании многих пород, где были необходимы такие качества как стремительность, неутомимость и при этом изящество. Так кровь грейхаунда есть в таких породах как современный ирландский волкодав, уиппет, венгерский агар, испанская борзая гальго, ирландский сеттер, пойнтер, дог и доберман.