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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.11.2018
              201 290

              РИБ БУРЕВЕСТНИК 410

              Телефон
              +79112084805
              Продавец
              НЕВСКИЕ КАТЕРА
              0
              Описание товара
              Небольшая RIB лодка"Буревестник Б-410" - это удлиненный на 300 мм вариант лодки"Буревестник Б-390". Предназначена для использования на небольших реках и озерах, заинтересует рыбаков, охотников и просто любителей отдыха на воде. Рассчитана на использование с двигателями малой мощности с дистанционным управлением. В данной модели гармонично сочетаются основные требуемые качества: скорость, мореходность и удобное размещение экипажа. Длина: 4.10 м Длина кокпита: 2.80 м Ширина: 1.80 м Ширина кокпита: 0.90 м Осадка: 0.30 м Килеватость на транце: 17 град Диаметр баллона в носу/корме: 0.35/0.40 м Количество отсеков: 3 Вес: 120 кг Грузоподъемность: 700 кг Длина транца  S или L   Вместимость: 5 чел Двигатель: 30-40 л/с Плотность материала баллона: 1500 г/м2 Материал надувных баллонов: ПВХ Категория СЕ: С Цвет корпуса, палубы белый, серый, чёрный Стандартная комплектация:   •   корпус с баллоном, носовым и кормовым рундуком •   ремкомплект (базовый вариант) •   помпа для накачивания баллона •   весло-гребок •   рымы
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