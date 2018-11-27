РИБ БУРЕВЕСТНИК 410

Описание товара

Небольшая RIB лодка"Буревестник Б-410" - это удлиненный на 300 мм вариант лодки"Буревестник Б-390". Предназначена для использования на небольших реках и озерах, заинтересует рыбаков, охотников и просто любителей отдыха на воде. Рассчитана на использование с двигателями малой мощности с дистанционным управлением. В данной модели гармонично сочетаются основные требуемые качества: скорость, мореходность и удобное размещение экипажа. Длина: 4.10 м Длина кокпита: 2.80 м Ширина: 1.80 м Ширина кокпита: 0.90 м Осадка: 0.30 м Килеватость на транце: 17 град Диаметр баллона в носу/корме: 0.35/0.40 м Количество отсеков: 3 Вес: 120 кг Грузоподъемность: 700 кг Длина транца S или L Вместимость: 5 чел Двигатель: 30-40 л/с Плотность материала баллона: 1500 г/м2 Материал надувных баллонов: ПВХ Категория СЕ: С Цвет корпуса, палубы белый, серый, чёрный Стандартная комплектация: • корпус с баллоном, носовым и кормовым рундуком • ремкомплект (базовый вариант) • помпа для накачивания баллона • весло-гребок • рымы