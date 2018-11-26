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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.11.2018
              1 050

              Светильник универсальный Стандарт 20Вт 1800 Лм ip54

              Телефон
              +74732561883
              Продавец
              ТРЕЙД ТОРГ
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              Описание товара
              Светодиодный светильник 20ВтНапряжение питания- 180….250ВСветовой поток- 1800Лм.Потребляемая мощность-20Вт.Температура свечения- 4700….5200К.Габаритные размеры- 595х180х40ммСтепень защиты- IP54Гарантия- 3 года.Материал корпуса сталь 0,6мм покрыт порошковой краской
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