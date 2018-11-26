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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.11.2018
              3 000

              Светодиодный светильник встраиваемый с блоком аварийного включения

              Телефон
              +74732561883
              Продавец
              ТРЕЙД ТОРГ
              0
              Описание товара
              Универсальный светодиодный потолочный светильник Армстронг, Грильято с блоком аварийного включенияРастровый рассеивательНапряжение питания- 180….250ВСветовой поток- 3600Лм.Потребляемая мощность-32Вт.Температура свечения- 5000К.Блок аварийного питания (БАП)Световой поток БАП- 900-10000Лм.Температура свечения БАП- 6500К.Время работы БАП- 4 часа в режиме яркого освещения, 6 часов в режиме экономичного освещенияГабаритные размеры- 595х595х40мм, 588х588х40мм.Степень защиты-IP20Гарантия- 1 года.Вес - 4,0 кг.Корпус изготовлен из стали 0,6 мм. и покрыт порошковой краской.
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