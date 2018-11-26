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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.11.2018
              4 300

              РН 40В ТР

              Телефон
              +74732561883
              Продавец
              ТРЕЙД ТОРГ
              0
              Описание товара
              •Потребляемая мощность – 40 Вт•Световой поток – 4000 Лм•LED Chip – Genesis Photonics Inc•Угол свечения – 60, 45 град.•Входной ток – АС 110-230В•Индекс цветопередачи - ≥80•Коэффициент мощности - ≥95%•Материал корпуса – алюминий (белый/черный)•Степень защиты – IP44
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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