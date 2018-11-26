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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.11.2018
              1 400

              Встраиваемый светильник downlight 30W

              Телефон
              +74732561883
              Продавец
              ТРЕЙД ТОРГ
              0
              Описание товара
              Корпус круглый, белый. Напряжение 220В Потребляемая мощность 30Вт Степень защиты IP44 Светоотдача 3000Lm Цветовая температура 5300-5700K Угол свечения 120°                                               Размер Ф230x55мм Температурный режим от 0 до +40 °С
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