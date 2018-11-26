Встраиваемый светильник downlight 4W

Описание товара

Ультратонкий панель Корпус круглый, белый. Напряжение 220В Потребляемая мощность 4Вт Степень защиты IP44 Светоотдача 350Lm Цветовая температура 5500К Угол свечения 120° Размер Ф93x27мм (в отверстие Ф75 мм) Температурный режим от 0 до +40 °С