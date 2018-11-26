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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.11.2018
              2 900

              Светодиодный светильник Армстронг2 64Вт

              Телефон
              +74732561883
              Продавец
              ТРЕЙД ТОРГ
              0
              Описание товара
              Светодиодный универсальный светильник Армстронг*2(собственного производства) может устанавливаться на стены, потолок или же монтироваться в подвесной потолок Армстронг, Грильято т.п. комплектуется любым рассеивателем на выбор: призма, микропризма, колотый лед (Российского производства) так же предлагаем светорассеиватели Израильского производства, стоимость светильника увеличится на 100руб. С ассортиментом светорассеивателей и как они будут выглядеть при включении светильника вы можете ознакомится в разделе"Светорассеиватели"Напряжение питания- 180….250ВСветовой поток- 7200Лм.Потребляемая мощность-64Вт. Температура свечения- 5000К.Габаритные размеры- 1200х595х40ммСтепень защиты-IP20Вес - 6кг.Корпус изготовлен из стали 0,6 мм. и покрыт порошковой краской.
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