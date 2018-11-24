Торговые острова на заказ по индивидуальному проекту и размерам в Хабаровске

Описание товара

Мы индивидуально разрабатываем дизайн торгового места - ОСТРОВА , делаем проект для согласования с ТЦ. Изготавливаем и устанавливаем торговые островные конструкции. Имея большой опыт в данной сфере, без преувеличения можем сказать, что мы готовы реализовать любой проект, даже самый необыкновенный! Применяем абсолютно любые материалы, как для изготовления основного изделия, так и для рекламной продукции.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от размеров, материалов и сложности.

Спросите почему именно мы?

•Мы не контролируем качество изготавливаемого оборудования. У нас не коллектив, как у всех , у нас команда профессионалов, сложившаяся годами, мы просто отлично выполняем свою работу.

•Вам не надо тратить своё время и финансы на создания проекта - мы это сделаем бесплатно для вас

•Сборка мебели осуществляется сразу в день доставки. Профессиональные сотрудники службы доставки приступят к сборке мебели сразу и вам не придётся тратить свое время дважды.

•Вам не надо искать, где заказать в начале, торговое оборудование, а потом, кто выполнит вашу бредовую рекламу на вашем оборудовании – мы это сделаем все одновременно, своими силами- ведь мы профессионалы, команда и оборудование – все на высоком уровне.

•Гарантия соблюдения сроков исполнения заказа

С нами надёжно и комфортно. Работаем строго по записи или в онлайн режиме.

Мы ценим время нашего заказчика.