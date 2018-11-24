Стойки в ресепшн, мебель на заказ по вашему проекту и размеру в Хабаровске

Описание товара

Стойка для ресепшн - это ни только лицо компании, но и его статус!

Стойка для ресепшн служит для формирования общего образа об офисе, гостинице или банке. Поэтому качество исполнения, дизайн - это должно быть в приоритете каждой компании, если для вас статус важен!!!

Оригинальные формы стойки ресепшн придадут неповторимости зоне приемной и запомнится посетителям. Дизайнерский фронт ресепшна прекрасно скроет все эргономичные детали и столешницу, которая позволит эффектно организовать работу секретаря. Дизайнеры нашей компании разработают для Вас индивидуальный проект стойки ресепшн на заказ, учитывая все особенности вашего помещения, корпоративного стиля и, конечно же, учтём особенности уже имеющего интерьера вашей компании.

"РОСПИЛ и Ко" предлагает Вам доверить свой проект нашей компании на изготовление стойки административной ресепшн . Почему именно МЫ?





Для нас нет ограничений в стиле, материалах, объемах, как в изготовлении вашего заказа самого ресепшна,так и в рекламной продукции. Ваш ресепшн будит, уникален именно тем, что будит, сделан под ваши регламенты.

У нас в приоритете - качество и комфорт нашего заказчика. Мы думаем о Вас, как о партнёре , которого ни в коем случае нельзя подвести. Мы надёжны во всех шагах сотрудничества.

Мы не контролируем качество изготавливаемого оборудования. У нас не коллектив, как у всех , у нас ответственная команда профессионалов, сложившаяся годами, мы просто отлично выполняем свою работу.

Вам не надо тратить своё время и финансы на создания проекта - мы это сделаем бесплатно для вас

Вам не надо искать, где заказать в начале, торговое оборудование, а потом, кто выполнит вашу бредовую рекламу на вашем оборудовании – мы это сделаем все одновременно, своими силами- ведь мы профессионалы, команда и оборудование – все на высоком уровне.

Гарантия соблюдения сроков исполнения заказа - это очень важно для нас!

Доставка по городу бесплатная

Вам стоит довериться профессионалам. С нами надёжно и комфортно!

Работаем строго по записи и в онлайн режиме.

Мы ценим время нашего заказчика