Камера 14x1 38x1 58 (14х1 14, 14х1 12) (14дюймов)

Описание товара

Камера 14x1 3/8x1 5/8 (14х1 1/4, 14х1 1/2) (14дюймов) с прямым автониппелем.Подходит для колёс с маркировкой на покрышке 14x1 3/8x1 5/8. Используется в колясках классического и ретро стиля. ​