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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.11.2018
              12 700

              Аквариум 140 литров на тумбе

              Телефон
              +79130010505
              Продавец
              АкваСам
              0
              Описание товара
              Аквариумный комплекс  на 140 литров.В комплектацию включено: Аквариум с размерами 8000х350х500 мм с ребрами жесткости. Стекло толщиной 6 мм  Покровное стекло для защиты ламп аквариума от скопления конденсата (поликарбонат 4 мм).Крышка из алюминиевого профиля покрыта полимерной краской. Дает дополнительную прочность аквариума.Ламподержатель пластиковый с кнопкой для  удобного вкл/выкл  освещения.Лампы на 15 Вт -  2 штукиТумба усиленная из ЛДСП 16мм. Кромка  утолщенная 2мм (не так боится влаги, как кромка 0.4мм). Дверца с отсеком под внешний фильтр. Высота тумбы 730мм. Можно приобрести по отдельности:аквариум с крышкой = 7700 рублейтумба с полкой (возможность установить внешний фильтр)= 5000 рублей
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