Аквариум 140 литров на тумбе

Описание товара

Аквариумный комплекс на 140 литров.В комплектацию включено: Аквариум с размерами 8000х350х500 мм с ребрами жесткости. Стекло толщиной 6 мм Покровное стекло для защиты ламп аквариума от скопления конденсата (поликарбонат 4 мм).Крышка из алюминиевого профиля покрыта полимерной краской. Дает дополнительную прочность аквариума.Ламподержатель пластиковый с кнопкой для удобного вкл/выкл освещения.Лампы на 15 Вт - 2 штукиТумба усиленная из ЛДСП 16мм. Кромка утолщенная 2мм (не так боится влаги, как кромка 0.4мм). Дверца с отсеком под внешний фильтр. Высота тумбы 730мм. Можно приобрести по отдельности:аквариум с крышкой = 7700 рублейтумба с полкой (возможность установить внешний фильтр)= 5000 рублей