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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.11.2018
              17 000

              Аквариумный комплекс 200л

              Телефон
              +79130010505
              Продавец
              АкваСам
              0
              Описание товара
              Аквариумный комплекс на 200 литров.Аквариум изготовлен из силикатного стекла, полировка краёв делает их гладкими и безопасными. Для склейки швов используется специальный клей-герметик выдерживающий нагрузку в 3000 л.  Рёбра жёсткости и стяжки дают дополнительную прочность и безопасность в использовании. Крышка модульная,  изготовлена из алюминиевого профиля по периметру с нанесением полимерного покрытия в цвет тумбы, сверху по центру устанавливается светоарматура с двумя светодиодными лампами. Для удобства существует кнопка вкл/выкл., а так же на крышке есть отверстие для кормления рыб. Для защиты ламп от конденсата, между крышкой и аквариумом кладётся покровное стекло, так же с отверстием для кормления рыб.    Тумба изготовлена из ЛДСП, собрана по специальной технологии способной выдерживать вес аквариума со всем наполнением, а ножки тумбы регулируются по высоте, что позволяет выставить идеальный уровень при неровностях пола.    В комплектацию включено: Аквариум с размерами 1000х400х500 мм с ребрами жесткости. Стекло толщиной 6 мм  Покровное стекло для защиты ламп аквариума от скопления конденсата (поликарбонат 4 мм).Крышка из алюминиевого профиля покрыта полимерной краской. Дает дополнительную прочность аквариума.Ламподержатель пластиковый с кнопкой для  удобного вкл/выкл  освещения.Лампы Т8 на 18 Вт -  2 штукиТумба усиленная из ЛДСП 16мм. Кромка  утолщенная 2мм (не так боится влаги, как кромка 0.4мм). Дверца с отсеком под внешний фильтр. Высота тумбы 700мм. Можно приобрести по отдельности:аквариум с крышкой = 11000 рублейтумба с полкой (возможность установить внешний фильтр)= 6000 рублей
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