Аквариумный комплекс 240л

Описание товара

Аквариумный комплекс на 240 литров.В комплектацию включено: Аквариум с размерами 1200х400х500 мм с ребрами жесткости. Стекло толщиной 6 мм Покровное стекло для защиты ламп аквариума от скопления конденсата (поликарбонат 4 мм).Крышка из алюминиевого профиля покрыта полимерной краской. Дает дополнительную прочность аквариума.Ламподержатель пластиковый с кнопкой для удобного вкл/выкл освещения.Лампы Т8 на 18 Вт - 2 штукиТумба усиленная из ЛДСП 16мм. Кромка утолщенная 2мм (не так боится влаги, как кромка 0.4мм). Дверца с отсеком под внешний фильтр. Высота тумбы 700мм. Можно приобрести по отдельности:аквариум с крышкой = 15400 рублейтумба с возможностью установить внешний фильтр= 7700 рублей