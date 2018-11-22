Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 22.11.2018
              8 400

              Экран устройство для улавливания мячей

              Телефон
              +78442962193
              Продавец
              Спорт-Маркет 34
              0
              Описание товара
              Размер:1.5 х 2.5мОписание:Экран используется в качестве вспомогательного устройства для тренировок с роботами. Сетка-уловитель применяется для предотвращения разлетания мячей по помещению. Сетка: плотная, легкая, полупрозрачная ткань, гасящая удары. Внизу сетки по всей длине расположен карман, в который собираются попавшие в сетку мячи. Крепится сетка на разборном каркасе из алюминиевых трубок. Для транспортировки сетка снабжена чехлом. В собранном для транспортировки виде вся конструкция представляет собой цилиндр длиной 66см, диаметром 12см.Артикул:6007
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store