Экран устройство для улавливания мячей

Описание товара

Размер:1.5 х 2.5мОписание:Экран используется в качестве вспомогательного устройства для тренировок с роботами. Сетка-уловитель применяется для предотвращения разлетания мячей по помещению. Сетка: плотная, легкая, полупрозрачная ткань, гасящая удары. Внизу сетки по всей длине расположен карман, в который собираются попавшие в сетку мячи. Крепится сетка на разборном каркасе из алюминиевых трубок. Для транспортировки сетка снабжена чехлом. В собранном для транспортировки виде вся конструкция представляет собой цилиндр длиной 66см, диаметром 12см.Артикул:6007