ОЛОВЯННЫЙ ПИВНОЙ БОКАЛ ЛАСКОВАЯ ХОЗЯЙКА 350 мл Freiling ZINN Germany

Описание товара

Красивыйоловянный Бокал - из серии Ласковая ХозяйкаGermany Пищевое олово, клеймо - Freiling Zinn, художественное рельефное литье Состояние хорошее, нормальные следы времени пользования, без повреждений и реставрацийНе упустите редкой возможности купить уникальную редкую вещь высота по ручке 15,5 см, емкость 350 мл Оловянная свадьба (10лет), что подарить? 10 лет в браке — это знаменательное событие и называется оловянной или розовой свадьбой. Если в вашей семье знаменательный юбилей, или вы приглашены на это памятное событие к вашим друзьям или родственникам. То мы поможем вам с выбором подарка. Бокалы ,стаканы ,рюмки, фужеры, кувшины из пищевого олова изготовленные в Германии. Настенные тарелки из того же материала с разнообразным рисунком. Огромный выбор, гибкие цены. Традиции: в день оловянной свадьбы принято дарить букеты роз, класть на счастье в карман оловянную ложку и ходить с этим амулетом весь день, а на ночь переложить под подушку. К праздничному столу принято подавать жареную птицу, под розовым соусом, а свою, уже далеко не первую брачную ночь молодые должны провести на постели, усыпанной розовыми лепестками. Гостей принято кормить из оловянной посуды . Однако традиции это не инструкция счастливой семейной жизни. Это скорее развлечение или некое развлечение. Способов отпраздновать годовщину розовой свадьбы, если проявить фантазию, найдется великое множество. Организация празднования десятой годовщины вашего бракосочетания зависит целиком от вас, от вашего желания и фантазии. Вы вольны совершать любые церемонии, вводить новые традиции в празднование данной даты в вашей семье. Пусть в этот день случится нечто необыкновенно приятное, радостное, романтическое, тогда и ваши дети, следуя вашему примеру, станут в будущем с удовольствием, а не с содроганием встречать каждую следующую годовщину уже своей супружеской жизни. Проявите в этот день друг к другу больше романтики, максимум нежности, любви и внимания. Постарайтесь пораньше вспомнить о предстоящем торжестве, чтобы времени на подготовку у вас было достаточно. И будьте уверены, что в этом случае все обязательно пройдет на «отлично»! Главное вспомните о том, что Вы все еще любите друг друга!Не упустите редкой возможности купить уникальную красивую вещь, предметы интерьера и сервировки из олова всегда в моде. Они останутся в моде и через 100лет. Эта те вещи, которые можно передавать по наследству детям и внукам с пожеланьями прожить счастливую семейную жизнь, такую же как и их родители.