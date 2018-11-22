Часы напольные 1910 30 г Германия На ходу, с боем Доставка за отдельную плату

Описание товара

Часы напольные. ЧАСЫ 1910-1930 ГЕРМАНИЯ СОСТОЯНИЕ ИДЕАЛ БОЙ КАЖДЫЕ 30 МИНУТ..6 струн все свое без реставрации .Оличное состояние на ходу.AMUF это был немецкий производитель ( A. Mustroph, Uhrenfabrik Berlin ). Фирма существовала с 1866 года, в 1918 году она еще работала. Скорее прекратила существование в 1930-х годах. Много информации про нее нет. Судя по серрийному номеру это наверное 30е годы. Если у вас в семье никогда не было часов с боем, подозреваю что из-за соображений — зачем лишний шум. Шум действительно вреден и для многих шум это мука, но бывает такой шум который лечит, одухотворяет, исцеляет, и окрыляет человека. (пенье птиц или звуки дождя, звон колоколов и наряду с ними бой и звон часов. ).Механические часы нужно заводить один раз в неделю (ход и бой). Механические, тем более антикварные часы нужны не для того, чтобы показывать время, а для гораздо большего…Неописуемое удовольствие: от их размеренного торжественного боя, от постоянного присутствия в доме какого-то доброго существа, от возможности проснувшись утром (особенно ценно это в выходные), узнать, сколько времени, не открывая глаз (на каждый час свое количество ударов) … И еще – с их появлением вы радостно совсем по иному сможете встречать Новый год. Пусть бой очищает сердца дает надежду одухотворяет и направляет с новыми планами в новый день и в новый год.Так часы оповещают о каждой уже прожитой минуте, получасе, часе, дне…заставляют нас задуматься о времени, о его скоротечности напоминают нестареющую мудрость Соломона о том, что все пройдет, пройдет и это.Наш магазин предоставляет вам большой выбор часов Орловского часового завода времен СССР — это говорит о многом, эти часы были гордостью союза … Часы этого производителя зарекомендовали себя самым лучшим образом.Существует такая легенда: после войны Орловский завод в основу механизма своих часов положил немецкие часы, привезенные из Германии, сказать точнее, скопировал известную на весь мир немецкую марку Gustav Becker.