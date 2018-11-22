Подсвечники канделябры ЛатуньНастенные Шикарный романтический подарок

Описание товара

КРАСИВЫЕ КРЫЛЬЯНАСТЕННЫЕ ПОДСВЕЧНИКИ на 1 свечу из СТАРЫХ - 2 штГерманияЛатунный или бронзовый сплав, фигурное литье, Состояние хорошее, нормальные следы времени и пользования, тщательно начищеныПредмет красивый и смотрится стильно!несущая 19х9,5 см, свеча до 2,2 см, глубина от стены 8 см Подсвечник будет настоящим украшением Вашей коллекции, каминного или печного интерьера. Канделябр (лат. candēlābrum «подсвечник») — декоративная подставка с разветвлениями для нескольких свечей или ламп. Настенный канделябр называется «жирандоль». У Вас проблемы с выбором подарка? Именинник — Ваш шеф — человек, у которого все есть? Или старый друг, которому за годы знакомства вы подарили, казалось бы все, что только было возможно? А очередной презент должен быть памятным, ценным, оригинальным? У нас вы обязательно найдете именно то, что нужно.Шикарные самовары, великолепные часы, изысканные предметы антиквариата, высококачественные чучела разнообразных животных! Поверьте, такой подарок не только обрадует, но и удивит получателя. Выбирайте — у нас — самые интересные и неповторимые подарки для любого торжества — корпоративного праздника, дня рождения, свадьбы. От элитных раритетов — до прикольных сувениров (например, к первому апреля).Кроме того, если вы — начинающий собиратель антиквариата, с нашей помощью вы пополните свою коллекцию эксклюзивными экспонатами.Ну, а если вы — ценитель старины со стажем, наши мастера-реставраторы помогут вернуть предметам Вашей коллекции былую красоту.Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров: вы оформляете интерьер в охотничьем стиле, в царской России, Западной Европы конца 19 — начала 19 веков (неоклассицизм, викторианская эпоха) или времен СССР? У нас Вы найдете атрибуты, необходимые для концептуальной завершенности практического воплощения Ваших идей. ИНТЕРЬЕР: НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХЧтобы создать что-то исключительное, ваше мышление должно быть непрерывно сфокусировано на мельчайших деталях. Это точное высказывание знаменитого итальянского модельера Джорджио Армани в полной мере применимо к интерьеру. Даже помещение с качественно выполненным ремонтом и дорогой мебелью может оставаться «безликим». Его неповторимую атмосферу создают детали: украшения, сувениры и прочие вещи, на первый взгляд, незначительные. На самом деле эти мелочи имеют важнейшее значение, именно они придают интерьеру особый шарм, делают его эксклюзивным.Со вкусом подобранные часы, вазы, лампы, зеркала, настольные и каминные принадлежности создадут уникальный облик гостиной или рабочего кабинета. Старинные сервизы и столовые приборы, оригинальная кухонная утварь помогут сделать место для приготовления и приема пищи самым уютным и красивым в доме. О роли картин, статуэток, панно и гобеленов в построении интерьерного стиля вообще говорить не приходиться.Любая комната может стать гордостью своих хозяев и предметом восхищения гостей, благодаря небольшим деталям. Такие предметы могут быть не столь выразительны сами по себе, но гармонично вписавшись в интерьер, способны привнести в него особый дух: роскошный или причудливый, экстравагантный или этнический, классически спокойный или авангардно темпераментный. Все зависит от вашего вкуса и фантазии. В любом случае, использование в дизайнерских решениях самобытных вещей и колоритных аксессуаров сделает результат индивидуальным и нешаблонным.Подобно художнику, создающему живописный шедевр, при оформлении интерьера необходимо нанести последние штрихи, «прописать» ненавязчивые детали. Только тогда картина будет целостной ― дом, квартира или офис «оживут», наполнятся нужным настроением, обретут свой собственный стиль. Ведь недаром французский философ и писатель Бернар Вербер сказал: «Мир полон маленьких деталей, которые дают нам всю необходимую информацию».