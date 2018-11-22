Часы с кукушкойАвторская работаПодарок настоящему казаку

Описание товара

РУЧНАЯ РАБОТА БОЛЬШИЕ С кварцевым механизмом - казацкий мотивКВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ - РАБОЧИЕ - ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ механизм ОЧЗ или кукушки СССРЧасы с кукушкой постепенно превратились в раритет. Они придают уникальную атмосферу той комнате, которую украшают: - немного старины, немного романтики. Кроме того, традиционные часы такого рода имеют деревянный корпус, украшенный фигурками птиц, зверей и искусно сделанными резными узорами. Поэтому в первую очередь такое приобретение станет украшением для дома, а уже во вторую — бытовым прибором, отмеряющим время. Кстати, обе эти функции (декоративная и функциональная) отлично уживаются в этих часахЧасы сделаны из массива дерева, фигурки и кукушка ручная резьба из дерева, олень из другого материала Бой и кукушка 1 раз каждые 1/2 часа и каждый час по циферблату Если у вас в семье никогда не было часов с боем, подозреваю что из-за соображений — зачем лишний шум. Шум действительно вреден и для многих шум это мука, но бывает такой шум который лечит, одухотворяет, исцеляет, и окрыляет человека. (пенье птиц или звуки дождя, звон колоколов и наряду с ними бой и звон часов. ).Механические часы нужно заводить один раз в неделю (ход и бой). Механические, тем более антикварные часы нужны не для того, чтобы показывать время, а для гораздо большего…Неописуемое удовольствие: от их размеренного торжественного боя, от постоянного присутствия в доме какого-то доброго существа, от возможности проснувшись утром (особенно ценно это в выходные), узнать, сколько времени, не открывая глаз (на каждый час свое количество ударов) … И еще – с их появлением вы радостно совсем по иному сможете встречать Новый год. Пусть бой очищает сердца дает надежду одухотворяет и направляет с новыми планами в новый день и в новый год.Так часы оповещают о каждой уже прожитой минуте, получасе, часе, дне…заставляют нас задуматься о времени, о его скоротечности напоминают нестареющую мудрость Соломона о том, что все пройдет, пройдет и это.Наш магазин предоставляет вам большой выбор часов Орловского часового завода времен СССР — это говорит о многом, эти часы были гордостью союза … Часы этого производителя зарекомендовали себя самым лучшим образом.Существует такая легенда: после войны Орловский завод в основу механизма своих часов положил немецкие часы, привезенные из Германии, сказать точнее, скопировал известную на весь мир немецкую марку Gustav Becker.