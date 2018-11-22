Оловянные кабинетные часыГермания

Описание товара

КАМИННЫЕ ЧАСЫ из СТАРЫХмеханические, W.Germany Именинник — Ваш шеф — человек, у которого все есть? Или старый друг, которому за годы знакомства вы подарили, казалось бы все, что только было возможно? А очередной презент должен быть памятным, ценным, оригинальным? У нас вы обязательно найдете именно то, что нужно.Шикарные самовары, великолепные часы, изысканные предметы антиквариата, высококачественные чучела разнообразных животных! Поверьте, такой подарок не только обрадует, но и удивит получателя. Выбирайте — у нас — самые интересные и неповторимые подарки для любого торжества — корпоративного праздника, дня рождения, свадьбы. От элитных раритетов — до прикольных сувениров (например, к первому апреля).Кроме того, если вы — начинающий собиратель антиквариата, с нашей помощью вы пополните свою коллекцию эксклюзивными экспонатами.Ну, а если вы — ценитель старины со стажем, наши мастера-реставраторы помогут вернуть предметам Вашей коллекции былую красоту.Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров: вы оформляете интерьер в охотничьем стиле, в царской России, Западной Европы конца 19 — начала 19 веков (неоклассицизм, викторианская эпоха) или времен СССР? У нас Вы найдете атрибуты, необходимые для концептуальной завершенности практического воплощения Ваших идей. ИНТЕРЬЕР: НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХЧтобы создать что-то исключительное, ваше мышление должно быть непрерывно сфокусировано на мельчайших деталях. Это точное высказывание знаменитого итальянского модельера Джорджио Армани в полной мере применимо к интерьеру. Даже помещение с качественно выполненным ремонтом и дорогой мебелью может оставаться «безликим». Его неповторимую атмосферу создают детали: украшения, сувениры и прочие вещи, на первый взгляд, незначительные. На самом деле эти мелочи имеют важнейшее значение, именно они придают интерьеру особый шарм, делают его эксклюзивным. Со вкусом подобранные часы, вазы, лампы, зеркала, настольные и каминные принадлежности создадут уникальный облик гостиной или рабочего кабинета. Старинные сервизы и столовые приборы, оригинальная кухонная утварь помогут сделать место для приготовления и приема пищи самым уютным и красивым в доме. О роли картин, статуэток, панно и гобеленов в построении интерьерного стиля вообще говорить не приходиться.Любая комната может стать гордостью своих хозяев и предметом восхищения гостей, благодаря небольшим деталям. Такие предметы могут быть не столь выразительны сами по себе, но гармонично вписавшись в интерьер, способны привнести в него особый дух: роскошный или причудливый, экстравагантный или этнический, классически спокойный или авангардно темпераментный. Все зависит от вашего вкуса и фантазии. В любом случае, использование в дизайнерских решениях самобытных вещей и колоритных аксессуаров сделает результат индивидуальным и нешаблонным.Подобно художнику, создающему живописный шедевр, при оформлении интерьера необходимо нанести последние штрихи, «прописать» ненавязчивые детали. Только тогда картина будет целостной ― дом, квартира или офис «оживут», наполнятся нужным настроением, обретут свой собственный стиль. Ведь недаром французский философ и писатель Бернар Вербер сказал: «Мир полон маленьких деталей, которые дают нам всю необходимую информацию».