Коллекционная номерная тарелка Фарфор Тема Старая Англия

Описание товара

Германия. Тема Старая Англия ИНТЕРЬЕР: НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХЧтобы создать что-то исключительное, ваше мышление должно быть непрерывно сфокусировано на мельчайших деталях. Это точное высказывание знаменитого итальянского модельера Джорджио Армани в полной мере применимо к интерьеру. Даже помещение с качественно выполненным ремонтом и дорогой может оставаться «безликим». Его неповторимую атмосферу создают детали: украшения, сувениры и прочие вещи, на первый взгляд, незначительные. На самом деле эти мелочи имеют важнейшее значение, именно они придают интерьеру особый шарм, делают его эксклюзивным. Со вкусом подобранные часы, вазы, лампы, зеркала, настольные и каминные принадлежности создадут уникальный облик гостиной или рабочего кабинета. Старинные сервизы и столовые приборы, оригинальная кухонная утварь помогут сделать место для приготовления и приема пищи самым уютным и красивым в доме. О роли картин, статуэток, панно и гобеленов в построении интерьерного стиля вообще говорить не приходиться.Любая комната может стать гордостью своих хозяев и предметом восхищения гостей, благодаря небольшим деталям. Такие предметы могут быть не столь выразительны сами по себе, но гармонично вписавшись в интерьер, способны привнести в него особый дух: роскошный или причудливый, экстравагантный или этнический, классически спокойный или авангардно темпераментный. Все зависит от вашего вкуса и фантазии. В любом случае, использование в дизайнерских решениях самобытных вещей и колоритных аксессуаров сделает результат индивидуальным и нешаблонным.Подобно художнику, создающему живописный шедевр, при оформлении интерьера необходимо нанести последние штрихи, «прописать» ненавязчивые детали. Только тогда картина будет целостной - дом, квартира или офис «оживут», наполнятся нужным настроением, обретут свой собственный стиль. Ведь недаром французский философ и писатель Бернар Вербер сказал: «Мир полон маленьких деталей, которые дают нам всю необходимую информацию».