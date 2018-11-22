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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.11.2018
              4 000

              Статуэтка фарфоровая Германия

              Телефон
              +79002566516
              Продавец
              Ретро-Декор
              0
              Описание товара
              КРАСИВАЯ ФАРФОРОВАЯ  ЛОШАДЬ, привезена из Германия У Вас проблемы с выбором подарка? Именинник — Ваш шеф — человек, у которого все есть? Или старый друг, которому за годы знакомства вы подарили, казалось бы все, что только было возможно? А очередной презент должен быть памятным, ценным, оригинальным? У нас вы обязательно найдете именно то, что нужно.Шикарные самовары, великолепные часы, изысканные предметы антиквариата, высококачественные чучела разнообразных животных! Поверьте, такой подарок не только обрадует, но и удивит получателя. Выбирайте — у нас — самые интересные и неповторимые подарки для любого торжества — корпоративного праздника, дня рождения, свадьбы. От элитных раритетов — до прикольных сувениров (например, к первому апреля).Кроме того, если вы — начинающий собиратель антиквариата, с нашей помощью вы пополните свою коллекцию эксклюзивными экспонатами.Ну, а если вы — ценитель старины со стажем, наши мастера-реставраторы помогут вернуть предметам Вашей коллекции былую красоту.Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров: вы оформляете интерьер в охотничьем стиле, в духе царской России, Западной Европы конца 19 — начала 19 веков (неоклассицизм, викторианская эпоха) или времен СССР? У нас Вы найдете атрибуты, необходимые для концептуальной завершенности практического воплощения Ваших идей.
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