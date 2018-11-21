Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 21.11.2018
              150

              Разветвитель 2 х канальный, штуцерный, 34 12 INBLOOM 169 001

              Телефон
              +79220375671
              Продавец
              Pole1
              0
              Описание товара
              Разветвитель двухканальный со штуцерами на разветвлениях. На посадке внутренняя резьба диаметром 3/4” для крана (водопроводной трубы, адаптера, соединителя). Разветвитель применяется для подключения одновременно двух водопроводных линий. Напор воды регулируется кранами. Разветвитель предназначен для подключения с помощью коннекторов, для одновременного подключения 2-х водопроводных линий. . Совместим со всеми быстросъемными соединителями INBLOOM. Позволяет совершать орошение сразу 2 шлангами. Специальные вентили на разветвителе предоставляют возможность плавно регулировать подачу воды в линиях. Распределитель выполнен из высокопрочного пластика, что гарантирует длительный срок эксплуатации.Внешний вид и цвет товара могут отличаться от изображения.Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия с целью улучшения его свойств.Наш магазин предлагает большой ассортимент таймеров полива. Приобрести разветвитель 2-х канальный   Вы можете у нас в магазине или оформляйте заказ на сайте.Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Доставку осуществляем по всей России!
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store