Разветвитель 2 х канальный, штуцерный, 34 12 INBLOOM 169 001

Описание товара

Разветвитель двухканальный со штуцерами на разветвлениях. На посадке внутренняя резьба диаметром 3/4” для крана (водопроводной трубы, адаптера, соединителя). Разветвитель применяется для подключения одновременно двух водопроводных линий. Напор воды регулируется кранами. Разветвитель предназначен для подключения с помощью коннекторов, для одновременного подключения 2-х водопроводных линий. . Совместим со всеми быстросъемными соединителями INBLOOM. Позволяет совершать орошение сразу 2 шлангами. Специальные вентили на разветвителе предоставляют возможность плавно регулировать подачу воды в линиях. Распределитель выполнен из высокопрочного пластика, что гарантирует длительный срок эксплуатации.Внешний вид и цвет товара могут отличаться от изображения.Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия с целью улучшения его свойств.Наш магазин предлагает большой ассортимент таймеров полива. Приобрести разветвитель 2-х канальный Вы можете у нас в магазине или оформляйте заказ на сайте.Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Доставку осуществляем по всей России!