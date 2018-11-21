Датчик влажности почвы для таймеров серии (GA) GAS 302

Описание товара

Автономное устройство подключающееся к таймерам и контроллерам полива линейки GA позволяет прекращать или отменять полив при дожде и т.д.Особенность датчика GAS-302Подключение через 2-х контактный разъём.Совместимость с контроллерами и таймерами полива GA-324, GA-323, GA-325-2, GA-325-4, GA-350-11,GA-349-8.Предусмотрена индикация уровня заряда батареек. В режиме низкого напряжения ниже 2,4 В, все светодиоды будут мигать, что предупреждает о необходимости замены батарей.Датчик влажности устанавливается на грядке рядом с растениями. Требуемая влажность задается выбором соответствующего граничного значения влажности на панели датчика: S-25%, M-45%, L-65%. Для выбора желаемого уровня влажности, необходимо нажать соответствующую кнопку S,M, L далее загорается светодиодный индикатор выбранного значения, это означает, что программа сохраняется. Если в течении 1 минуты настройки не меняются, то светодиодный индикатор гаснет. Если почва достаточно влажная, то полив останавливается или не начинается, если и был запланирован. Таким образом, датчик способствует экономии воды и исключает переувлажнение растений.Принцип работы Когда наступает время очередного полива, фактический уровень влажности почвы сравнивается с установленным граничным значением. Если фактическая влажность меньше граничного значения - осуществляется запланированный полив, если больше - то контроллер пропустит очередной полив.