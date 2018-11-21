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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.11.2018
              270

              Разветвитель на 2 выхода HC0402

              Телефон
              +79220375671
              Продавец
              Pole1
              0
              Описание товара
              Гребенка на 2 выхода HC0402 (для контроллера полива GA-325).Разветвитель на два выхода используется для организации нескольких контуров полива от одного источника. Также гребенку можно использовать в качестве крепления контроллера полива GA-325 вместе с двумя клапанами GA-325-1.Диаметр резьбы 3/4".Внешний вид и цвет товара могут отличаться от изображения.Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия с целью улучшения его свойств.Наш магазин предлагает большой ассортимент таймеров полива.Приобрести разветвитель Вы можете у нас в магазине или оформляйте заказ на сайте.Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Доставку осуществляем по всей России!
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