Разветвитель на 2 выхода HC0402

Описание товара

Гребенка на 2 выхода HC0402 (для контроллера полива GA-325).Разветвитель на два выхода используется для организации нескольких контуров полива от одного источника. Также гребенку можно использовать в качестве крепления контроллера полива GA-325 вместе с двумя клапанами GA-325-1.Диаметр резьбы 3/4".Внешний вид и цвет товара могут отличаться от изображения.Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия с целью улучшения его свойств.Наш магазин предлагает большой ассортимент таймеров полива.Приобрести разветвитель Вы можете у нас в магазине или оформляйте заказ на сайте.Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ! Доставку осуществляем по всей России!