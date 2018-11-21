Фонтан Жук 34 (Улитка)

Описание товара

Насадка для полива Улитка предназначена для организации полива садовых и огородных растений на приусадебном участке, огороде, клумбах.Устройство представляет из себя улитку на пике со штуцером для шланга. При присоединении шланга к устройству и подачи воды, из верхней части улитки равномерно вокруг себя начинает разбрызгиваться вода в радиусе 1 – 1,5 метров, обеспечивая равномерный полив растений. Для подачи воды можно использовать два разных размера шлангов, 16 и 20 мм. Для присоединения шланга рекомендуется использовать хомуты.