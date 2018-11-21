Автоматическая система полива для 10 комнатных растений

Описание товара

Система полива комнатных растенийСистема предназначена для полива 10 комнатных растений чистой водой внутри помещений и может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом - по заданной программе. Система имеет защиту насоса - если в емкости закончится вода для полива, контроллер подаст звуковой сигнал и отключит насос.Успеха в выращивании комнатных растений можно достичь только при систематическом их поливе. Но ведь сделать это не всегда возможно. Поездки, работа и множество других причин, которые не позволяют поливать растения в определенное время. Идеально для решения этой проблемы подходит система автополива. Система может быть установлена на емкость с водой при помощи специального кронштейна или смонтирована прямо на стандартную пластиковую бутылку. Работает от 4х батареек ААА (в комплект не входят).Комплект поставки:Контроллер - 1 шт.Шланг - 10 мТройник - 10 шт.Разветвитель - 3 шт.Соединитель - 3 шт.Заглушка - 3 шт.Капельница - 10 шт.Фильтр - 1 шт.Подготовка системы к работе:Разрежьте шланг на нужные Вам отрезки. С помощью тройников, разветвителей, соединителей, заглушек и капельниц соберите систему полива требуемой конфигурации и подсоедините ее к верхнему штуцеру контроллера. К нижнему штуцеру контроллера подсоедините отрезок шланга с фильтром. Присоедините к контроллеру кронштейн и закрепите его на емкости для воды, либо можно использовать пластиковую бутылку, накрутив на нее контроллер. Откройте крышку в нижней части контроллера, выдвиньте батарейный блок и установите в него 4 батарейки ААА 1,5v. Вы услышите короткий звуковой сигнал, а на цифровых индикаторах увидите прохождение теста.Панель управления контроллера:Цифровой индикатор Watering Time (Длительность полива) показывает, сколько секунд будет работать насос. Вы можете установить длительность полива от 1 до 99 секунд.Цифровой индикатор Interval Time (Периодичность поливов) показывает, как часто насос будет включаться. Если установить значение 0,1, то полив будет происходить каждый час. Если установить 1, насос будет включаться каждый день. Если 2, то один раз в два дня. Максимальное значение - 30, т.е. один раз в тридцать дней.Левая кнопка устанавливает значение Длительности полива. Однократное нажатие кнопки увеличивает длительность полива на 1 секунду, а нажатие и удерживание кнопки - на 10 или кратное 10 секундам время.Правая кнопка устанавливает значение Периодичности поливов. Многократно нажимая эту кнопку, Вы можете установить периодичность поливов от 0,1 до 30 дней.Кнопка ON/OFF включает и выключает насос в ручном режиме, нужно нажать эту кнопку два раза - после первого нажатия включается индикация, а после второго включится насос. Третье нажатие кнопки выключает насос.Светодиодный индикатор показывает, в каком режиме находится контроллер: - часто мигает зеленым цветом - контроллер осуществляет полив