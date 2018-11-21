Таймер для полива шаровый Синьор Помидор

Описание товара

Таймер предназначен для автоматизации полива растений. Может работать как с системой полива без автоматики от Синьора Помидора или аналогами, так и как отдельное устройство. Вращением двух регуляторов можно установить требуемые периодичность и продолжительность полива. Подключается таймер к водопроводу, насосу или бочке, поднятой над землей.Для работы необходимы две батарейки типа ААА-1,5v (в комплект не входят)Настройка таймера производится с помощью вращения ручек настройки продолжительности и периодичности полива. При первом включении таймера полив начнется спустя время, установленное на регуляторе"Периодичность полива".Примеры установок программ поливаЕсли Вы хотите поливать, например, в 6 утра и в 6 вечера по 10 минут, то в 6 утра или в 6 вечера Вам необходимо установить правый регулятор на 12 часов, а левый на 10 минут. Таймер начнет первый полив через 12 часов и дальше будет работать согласно программе, пока Вы ее не измените. Если Вы хотите поливать каждое утро в 7 часов по 30 минут, то в 7 утра необходимо установить правый регулятор на 24 часа, а левый на 30 минут. Таймер начнет полив на следующее утро в 7 часов.Вы можете перевести таймер в ручной режим, не сбивая настройки периодичности полива. Для этого регулятор продолжительности полива нужно установить в положение"ВКЛ". После окончания переведите регулятор в положение"ВЫКЛ" на 5 секунд, а затем установите нужную для программы продолжительность полива.Не забывайте после окончания настроек установить на таймер влагозащитную крышку. Убедитесь, что она плотно накручивается.Для остановки работы таймера поверните оба регулятора в положения"ВЫКЛ". Для повторного запуска необходимо снова задать программу полива.Подготовка таймера к работеОткрутите влагозащитную крышку, медленно вытащите блок для батареек из лицевой части таймера. Установите две новые батарейки ААА по 1,5В и вставьте блок с батарейками обратно.Для проверки работоспособности таймера поверните ручку"Продолжительность полива" из положения"ВЫКЛ". Вы услышите шум моторчика около 30 секунд.Если шума не слышно, убедитесь, что батарейки установлены правильно.Подсоедините таймер к Вашей системе полива. Все соединения закручиваются вручную. Запрещается использовать пассатижи или гаечные ключи.При наступлении холодов таймер необходимо демонтировать, извлечь батарейки и хранить в теплом помещении до наступления потепления.