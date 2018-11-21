Система автоматического капельного полива «Аква Дуся» START +50

Описание товара

Система предназначена для автоматического капельного полива 50 растений.Аква Дуся Start оснащена всем необходимым для автоматического полива 50 растений (шланги, капельницы, тройники, электронное пусковое устройство и т.д.). Принцип работы: таймер запускает насос системы в то время, которое установили Вы. Вода поступает к капельницам, находящимся под кустами (от 1,5 до 4 литров под каждый куст, в зависимости от выбранного Вами режима) и питает корни растений. Возможен полив в любое заданное время суток с периодичностью от 1 раза в сутки до раза в неделю, с настройкой длительности полива 60, 80 и 120 минут. Стартовая заводская установка - полив каждый день продолжительностью 1 час. Комплект рассчитан на полив 50 растений! В комплекте имеется таймер, а также система остановки подачи воды (с поплавком) для подключения к водопроводу. В этом случае Вам нет необходимости самостоятельно наполнять бочку.Емкость для полива подойдет любая, соответствующая требованиям:Объем 100 литров и более. Высота бочки не более 1,2-1,5 метра.Плотная крышка, в которой нужно высверлить отверстие под шланг диаметром примерно 35 мм.Установить емкость надо на прочной подставке высотой 10-40 см на солнечном, укрытом от ветра месте. Бочку тщательно очистить и закрыть плотно крышкой. Наполните емкость водой - она нагреется под солнечными лучами и начнет поступать к растениям, когда запустится полив. После запрограммированного полива насос на дне бочки засосет в шланги воздух и подача воды прекратится.За один цикл полива расходуется примерно 2 литра х 50 точек полива = 100 литров. Если бочка 200 литров, а полив установлен через сутки - произойдет 2 полива за 4 дня.Установите батарейки в таймер (8хАА 1,5В, в комплект не входят). Плотно закройте крышку таймера, повесьте его в месте, защищенном от воздействия осадков, влаги, конденсата. Один комплект батареек рассчитан на период до 6-8 месяцев.Полив включается в тоже время суток, когда включили систему (установили батарейки питания) каждые:​24 часа