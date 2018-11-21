Роскошный элитный 2-этажный дом в стиле hi-tech в Сочи с открытым бассейном и зоной SPA

Описание товара

Лот №: 1698

Восхитительный элитный 2-этажный дом класса люкс в стиле хай-тек в Сочи. Хостинский р-н, микрорайон Каштаны, ул. Мичурина. Площадь элитного дома 350 м². Расположен на участке площадью 32 сотки с назначением (ИЖС).





Роскошный современный дизайнерский интерьер. Панорамное энергосберегающее бесшовное остекление. Открытые террасы с захватывающим видом на панораму моря.





На участке бассейн. Летняя кухня с сауной и гостевой комнатой. В коттедже гараж на 2 автомобиля. Коммуникации центральные. Дом газифицирован. Построен в 2018 году и не эксплуатировался. Расстояние до моря 3,5 километра.



