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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.11.2018
              150 000 000

              Роскошный элитный 2-этажный дом в стиле hi-tech в Сочи с открытым бассейном и зоной SPA

              Телефон
              +79881520110
              Ключевые слова:
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              Продавец
              KADEIRO
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              Описание товара

              Лот №: 1698

              Восхитительный элитный 2-этажный дом класса люкс в стиле хай-тек в Сочи. Хостинский р-н, микрорайон Каштаны, ул. Мичурина. Площадь элитного дома 350 м². Расположен на участке площадью 32 сотки с назначением (ИЖС).


              Роскошный современный дизайнерский интерьер. Панорамное энергосберегающее бесшовное остекление. Открытые террасы с захватывающим видом на панораму моря.


              На участке бассейн. Летняя кухня с сауной и гостевой комнатой. В коттедже гараж на 2 автомобиля. Коммуникации центральные. Дом газифицирован. Построен в 2018 году и не эксплуатировался. Расстояние до моря 3,5 километра.


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