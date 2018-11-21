Элитный 2-этажный дом в стиле hi-tech в Сочи, микрорайон Мамайка, с видом на море

Описание товара

Лот №: 1697

Роскошный элитный двухэтажный дом в стиле hi-tech в Сочи. Мкр-н Мамайка, ул. Анапская. Площадь элитного дома 545 м². Земельный участок площадью 8 соток.

Экстерьер коттеджа выполнен с использованием камня, керамогранита и стекла. Окна с бесшовными панорамными энергосберегающими стеклопакетами.

Цоколь: котельная, техкомната с коммуникациями для бассейна и сауна.

1 этаж: холл, гостиная с выходом на террасу, гардеробная, спальня с кабинетом, кухня с обеденной зоной, ванная и кладовая.

2 этаж: четыре спальни с собственными ванными и обзорная терраса восхитительным с видом на море.

Интерьер без внутренней отделки, что позволяет воплотить любое дизайнерское решение. Сделана стяжка пола и штукатурка. Выполнена разводка систем электрички и водоснабжения. Установлены тёплые полы.

Кровля эксплуатируемая. Коммуникации центральные. Придомовой паркинг. Участок с ландшафтным дизайном и декоративной подсветкой. Высокоскоростной оптиковолоконный Интернет. Построен в 2017 году.

На территории имеется лаундж-зона с барбекю, бассейн 7 на 4 метров с обогревом и системой очистки. Расстояние до моря 800 метров.



