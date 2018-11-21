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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.11.2018
              64 000 000

              Элитный 2-этажный дом в стиле hi-tech в Сочи, микрорайон Мамайка, с видом на море

              Телефон
              +79881520110
              Ключевые слова:
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              Продавец
              KADEIRO
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              Описание товара

              Лот №: 1697

              Роскошный элитный двухэтажный дом в стиле hi-tech в Сочи. Мкр-н Мамайка, ул. Анапская. Площадь элитного дома 545 м². Земельный участок площадью 8 соток.

              Экстерьер коттеджа выполнен с использованием камня, керамогранита и стекла. Окна с бесшовными панорамными энергосберегающими стеклопакетами.

              Цоколь: котельная, техкомната с коммуникациями для бассейна и сауна.

              1 этаж: холл, гостиная с выходом на террасу, гардеробная, спальня с кабинетом, кухня с обеденной зоной, ванная и кладовая.

              2 этаж: четыре спальни с собственными ванными и обзорная терраса восхитительным с видом на море.

              Интерьер без внутренней отделки, что позволяет воплотить любое дизайнерское решение. Сделана стяжка пола и штукатурка. Выполнена разводка систем электрички и водоснабжения. Установлены тёплые полы.

              Кровля эксплуатируемая. Коммуникации центральные. Придомовой паркинг. Участок с ландшафтным дизайном и декоративной подсветкой. Высокоскоростной оптиковолоконный Интернет. Построен в 2017 году.

              На территории имеется лаундж-зона с барбекю, бассейн 7 на 4 метров с обогревом и системой очистки. Расстояние до моря 800 метров.


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