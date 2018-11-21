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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.11.2018
              50 000 000

              Элитный 3-этажный дом в стиле хай-тек в Сочи, микрорайон Мамайка, переулок Теневой

              Телефон
              +79881520110
              Ключевые слова:
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              Продавец
              KADEIRO
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              Описание товара

              №: 1688

              Элитный роскошный 3-этажный дом в стиле хай-тек в Сочи. Центральный район, микрорайон Мамайка, переулок Теневой, 153. Площадь элитного дома 500 м². Земельный участок 4 сотки, назначение ИЖС.

              Интерьер особняка с отделкой под чистовую. Владелец сможет выбрать уникальный вариант интерьера по своему индивидуальному вкусу. Фасад выполнен из натурального травертина, базальта и алюминиевых композитных панелей. Остекление энергосберегающее панорамное с восхитительным видом на морское побережье. Кровля эксплуатируемая.

              Планировка первоклассного дома состоит из 4 спален, 5 ванных, кухни-гостиной, прачечной и помещения свободного назначения. Гараж на 2 автомобиля.

              Коммуникации все центральные. Коттедж газифицирован. Отопление по средствам водяного тёплого пола и конверторных радиаторов. Проведён высокоскоростной Интернет. Бесшовный Wi-Fi. Имеется кабельное телевидение, охранная система и видеонаблюдение. Расстояние до моря 2 километра.


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