Элитный 3-этажный дом в стиле хай-тек в Сочи, микрорайон Мамайка, переулок Теневой

Описание товара

№: 1688

Элитный роскошный 3-этажный дом в стиле хай-тек в Сочи. Центральный район, микрорайон Мамайка, переулок Теневой, 153. Площадь элитного дома 500 м². Земельный участок 4 сотки, назначение ИЖС.

Интерьер особняка с отделкой под чистовую. Владелец сможет выбрать уникальный вариант интерьера по своему индивидуальному вкусу. Фасад выполнен из натурального травертина, базальта и алюминиевых композитных панелей. Остекление энергосберегающее панорамное с восхитительным видом на морское побережье. Кровля эксплуатируемая.

Планировка первоклассного дома состоит из 4 спален, 5 ванных, кухни-гостиной, прачечной и помещения свободного назначения. Гараж на 2 автомобиля.

Коммуникации все центральные. Коттедж газифицирован. Отопление по средствам водяного тёплого пола и конверторных радиаторов. Проведён высокоскоростной Интернет. Бесшовный Wi-Fi. Имеется кабельное телевидение, охранная система и видеонаблюдение. Расстояние до моря 2 километра.



