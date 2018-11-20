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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.11.2018
              4 697

              VC 5322 (M101, f=36, Титан, IR)

              Телефон
              +79149565558
              Продавец
              Smart Life Systems
              0
              Описание товара
              VC-5322 Уличная камера IP с подсветкой 1,3 Mpx (960p) x25 fps
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