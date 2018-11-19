Почтовый ящик (зеленый)

Описание товара

почтовый ящик ПНКЦвета: зеленый ДОСТАВКАДоставка по Казани и близлежащим поселкам бесплатно.Бесплатная доставка по Татарстану и регионам Европейской части России транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК, СДЭК) или Почтой России.