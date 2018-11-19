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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.11.2018
              2 200

              ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК KAZAN VILLAGE (ЧЕРНЫЙ+СЕРЕБРО)

              Телефон
              +78432122507
              Продавец
              ФИАКОМ
              0
              Описание товара
              Артикул: LA-01SСостояние НовоеПочтовый ящик уличный.                  Материал: лицевая часть - алюминий (литье),задняя часть - оцинковання сталь.Покрытие -полимерно-порошковое.Цвет: черный+серебро(LA-01S)Размеры:В410хШ257хГ92Возможен безналичный расчет для юридических лиц.Бесплатная консультация по телефону, Viber, WhatsApp 8-919-699-70-10
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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