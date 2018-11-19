Оружейный сейф под пистолеты ОШ 40 ПУ 56 ПМ 56 ПЯ

Описание товара

Сейф-пирамида для пистолетов. Отлично приспособлен для хранения табельного и спортивного оружия. Незаменим в силовых подразделениях и стрелковых тирах.Сейф оружейный ОШ-40 ПУ рассчитан на 40 или 56 пистолетов в зависимости от используемых подставок-ложементов. Применяется для хранения как боевого огнестрельного оружия, так и спортивного, травматического, охотничьих ножей и прочих подобных видов оружия в армейских, охранных и полицейских подразделениях. Имеется отделение для патронов.Весит такой сейф около 118 кг, на задней стенке расположены отверстия для крепления. Два замка ключевого типа высокой секретности. Имеется семь полок. Иногда в комплект входят ложементы.Окрашен специальным порошковым составом, полностью безопасным и защищающим от механических повреждений. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к хранению оружия.Сейф оружейный ОШ-40ПУ (без ложементов!!!) сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 и соответствует классу Н0 (ниже нулевого).Корпус сейфа толщиной 3 мм, дверь толщиной 3 мм.На задней стенке корпуса расположены отверстия для крепления.Сейф оснащен отделением под патроны.Два замка ключевых 8-ми сувальдных ЗАО"Про-Сам".Цвет: Серый с эффектом молотковой эмали.