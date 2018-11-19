Оружейный шкаф Д 6 Размеры мм 1300 300 200

Описание товара

Современный стальной шкаф для хранения охотничьих ружей и оружия самообороны. ДОСТАВКА. Металлический шкаф для оружия.Вес:20.3Размер (мм):1300-300-200Объем (м.куб.):0.08Кол-во стволов:2Тип замка:Ключ+КлючВысота ствола (мм):1275Толщ. металла (мм):1,5Гарантия:5 летОружейные ящики на 1-2 ствола. Один почтовый замок на двери отделения под патроны. На двери шкафа устанавлены 2 замка марки «Kale» повышенной секретности. Сталь 1,5 мм. Покраска полимерная. На задней стенке шкафа два отверстия для крепления шкафа к стене. Сейф полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.Сейф полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Шкаф полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.Вы можете купить понравившийся Вам оружейный сейф в нашем магазине в Воронеже. Для покупателей из других регионов, мы организуем доставку заказанного вами оружейного сейфа в любой регион России, через транспортную компанию или EMS почту России.Если вы заказываете нашу продукцию не в первый раз и являетесь постоянным клиентом, обязательно свяжитесь с нашим менеджером. Дополнительные скидки на сейфы, стеллажи, металлические шкафы, верстаки и другую продукцию нашей компании Вам гарантированы!При централизованной закупке оружейных сейфов и шкафов охотколлективами, охотхозяйствами и стрелковыми тирами цены ниже.Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров. Стоимость доставки в пределах городской черты Воронежа700 руб.Доставка за пределами Воронежа от 1 до 5 км1000 руб. от 5 до 10 км1000-3000 руб. от 10 до 50 км5000 руб. от 50 до 100 км10000 руб.Доставка по России: Желдорэкспедициярассчитать Автотрейдинграссчитать Деловые линиирассчитать ПЭКрассчитатьБайкал-Сервисрассчитать