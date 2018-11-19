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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.11.2018
              45 620

              Сейф под боеприпасы ОШ ПБ 1

              Телефон
              +79204236090
              Продавец
              АЛЬФА Tехнологии
              0
              Описание товара
              Шкаф для хранения боеприпасов.Два замка типа"ПРОСАМ"Две рамки под описьПокраска порошковая-цвет серыйВес:    248Размер (мм):    2000-1000-500Объем (м.куб.):    1.00Тип замка:    Ключ+ключКол-во полок (шт.):    9Способ крепления:    Два отверстияТолщ. металла (мм):    3Крепление к стене:    ЕстьГарантия:    5 летСейф полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил   оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, которые регулируются следующими документами: Приказ N 288 МВД РФ от 12.04.1999г. со всеми изменениями, точнее в его приложении, в соответствии с которым осуществляется вся деятельность лицензионно-разрешительной службы. (Этот документ создан на основании Закона об оружии №150 ФЗ от 13 ноября 1996 года и Постановлением правительства Российской федерации  N 814"О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", глава 59).
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