Сейф под боеприпасы ОШ ПБ 1

Описание товара

Шкаф для хранения боеприпасов.Два замка типа"ПРОСАМ"Две рамки под описьПокраска порошковая-цвет серыйВес: 248Размер (мм): 2000-1000-500Объем (м.куб.): 1.00Тип замка: Ключ+ключКол-во полок (шт.): 9Способ крепления: Два отверстияТолщ. металла (мм): 3Крепление к стене: ЕстьГарантия: 5 летСейф полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, которые регулируются следующими документами: Приказ N 288 МВД РФ от 12.04.1999г. со всеми изменениями, точнее в его приложении, в соответствии с которым осуществляется вся деятельность лицензионно-разрешительной службы. (Этот документ создан на основании Закона об оружии №150 ФЗ от 13 ноября 1996 года и Постановлением правительства Российской федерации N 814"О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", глава 59).