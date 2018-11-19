Пистолетный шкаф БП 3 Размеры мм 300 200 120

Описание товара

Металлический шкаф для пистолетов. Поставки во все регионы России.Вес кг.: 4Размеры мм.: 300-200-120Кол-во стволов: 02Тип замка: КлючевойШкаф для пистолетов.Выполнен из стали 1,5 мм. Шкаф оборудован ключевым замком «Eurolocks» высокой секретности. По своим габаритным размерам идеально подходит для использования в качестве надстройки к оружейным шкафам Д-3, Д-4. Шкаф окрашен порошковой краской сочетающей прекрасный внешний вид и устойчивость к царапинам и потертостям. Гарантийный срок 1 год со дня продажи.Шкаф удовлетворяет всем требованиям МВД к хранению боевого, гражданского и служебного оружия. Вы можете купить понравившийся Вам пистолетный сейф в нашем магазине в Воронеже. Для покупателей из других регионов, мы организуем доставку заказанного вами сейфа для пистолета в любой регион России, через транспортную компанию или EMS почту России.Если вы заказываете нашу продукцию не в первый раз и являетесь постоянным клиентом, обязательно свяжитесь с нашим менеджером. Дополнительные скидки на сейфы, стеллажи, металлические шкафы, верстаки и другую продукцию нашей компании Вам гарантированы!При централизованной закупке оружейных сейфов и шкафов охотколлективами, охотхозяйствами и стрелковыми тирами цены ниже.Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.