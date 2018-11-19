Пистолетный сейф CB 9701

Описание товара

Кешбокс СВ-9701 применяется для хранения и переноски мелких ценностей. В качестве хранилища оружия прекрасно подходит для пистолета «Оса». Дно выстлано бархатом, весит около 0,9 кг, замок ключевой, имеется ручка.Очень удобен для переноски мелких ценностей, надёжен, имеет элегантный внешний вид. Сам кешбокс стальной, внутри пластиковый лоток. Покрыт специальной антикоррозийной краской, может иметь разнообразную цветовую гамму.Открывание крышки автоматическое, ручка для переноски складывающаяся, что делает его более удобным. Идеально подходит для различных мелких ценностей или личного оружия.Вес: 0.9 кгРазмер (мм): 80-165-125Объем (м.куб.): 0.00Кол-во стволов: 1 пистолетТип замка: КлючТолщ. металла (мм): 0,8Внутр. отделка: флокКомплектация: Лоток под мелочьЦвет: СерыйГарантия: 2 годаЯщик полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, которые регулируются следующими документами: Приказ N 288 МВД РФ от 12.04.1999г. со всеми изменениями, точнее в его приложении, в соответствии с которым осуществляется вся деятельность лицензионно-разрешительной службы. (Этот документ создан на основании Закона об оружии №150 ФЗ от 13 ноября 1996 года и Постановлением правительства Российской федерации N 814"О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", глава 59).