Сейфы для оружия О 1 Размеры мм 1250 220 250

Описание товара

Современная конструкция и дизайн оружейного сейфа обеспечивают удобное хранение оружия и боеприпасов. Возможно хранение ружья в собранном виде. Доставка.Вес:27.2Размер (мм):1250-220-250Объем (м.куб.):0.07Кол-во стволов:2Тип замка:Ключ+КлючВысота ствола (мм):1235Толщ. металла (мм):2Комплектация:Комплект ложементовЦвет:Медный антикГарантия:5 летОружейные сейфы на 2 ружья. Отделение под патроны запираемое на замок. За отделением есть поднутрение позволяющее ставить ружья на всю высоту сейфа. Основание под ружья и ложемент под цевье отделаны зеленым бархатом, что позволяет сберечь оружие от царапин и потертостей. Корпус и дверь выолнены из стали 3 мм. Дверь коробчатая, усилена фальшпанелью и притоплена для обеспечения взломостойкости. На двери расположен съемная коробка для дополнительной амуниции. Два сувальдных замка «Просам» повышенной секретности. Покраска полимерная-медный антик. Шкаф полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.Вы можете купить понравившийся Вам оружейный сейф в нашем магазине в Воронеже. Для покупателей из других регионов, мы организуем доставку заказанного вами оружейного сейфа в любой регион России, через транспортную компанию или EMS почту России.Если вы заказываете нашу продукцию не в первый раз и являетесь постоянным клиентом, обязательно свяжитесь с нашим менеджером. Дополнительные скидки на сейфы, стеллажи, металлические шкафы, верстаки и другую продукцию нашей компании Вам гарантированы!При централизованной закупке оружейных сейфов и шкафов охотколлективами, охотхозяйствами и стрелковыми тирами цены ниже.Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.