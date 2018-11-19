Пистолетный сейф CB 9703

Описание товара

Кешбокс СВ-9703 применяется для хранения и переноски мелких ценностей. В качестве хранилища оружия прекрасно подходит для травматических пистолетов. Дно выстлано бархатом, весит около 0,9 кг, замок ключевой, имеется ручка.Очень удобен для переноски мелких ценностей, надёжен, имеет элегантный внешний вид. Сам кешбокс стальной, внутри пластиковый лоток. Покрыт специальной антикоррозийной краской, может иметь разнообразную цветовую гамму.Открывание крышки автоматическое, ручка для переноски складывающаяся, что делает его более удобным. Идеально подходит для различных мелких ценностей или личного оружия. Ручка для переноски.Пластиковый лоток. Почтовый замок, удобная ручка для открывания. Может быть использован для хранения пистолета.Вес: 1.2Размер (мм): 80-197-154Объем (м.куб.): 0.00Кол-во стволов: 1 пистолетТип замка: КлючТолщ. металла (мм): 0,8Внутр. отделка: ФлокКомплектация: Лоток под мелочьЦвет: ЗеленыйГарантия: 5 лет