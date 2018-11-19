Сейф пистолетный T 28 Размеры мм 280 340 317

Описание товара

Домашний сейф для оружия и средств самообороны, документов и ценностей. Поставки в регионы.Вес кг.: 13Размеры мм.: 280-340-317Кол-во стволов: 03Тип замка: КлючевойПистолетный сейф AIKO Т-28 предназначен для хранения боевого и гражданского оружия, патронов к нему. Расчитан на 3 пистолета. Сейф соответствует требованиям ГОСТ Р 51113-97, класс устойчивости к взлому НО. Сертификат можно посмотреть по ссылке «Сертификат». Сейф оборудован ключевым замком. На задней стенке сейфа есть два оверстия для крепления к стене, а также еще одно расположено в днище для крепления сейфа к полу. Сейф окрашен порошковой краской сочетающей прекрасный внешний вид и устойчивость к царапинам и потертостям. Гарантийный срок 1 год со дня продажи. Все эти качеста выгодно отличает эту модель от сейфов Китайских производителей!!!! Сейф удовлетворяет всем требованиям МВД к хранению боевого, гражданского и служебного оружия. Вы можете купить понравившийся Вам пистолетный сейф в нашем магазине в Воронеже. Для покупателей из других регионов, мы организуем доставку заказанного вами сейфа для пистолета в любой регион России, через транспортную компанию или EMS почту России.Если вы заказываете нашу продукцию не в первый раз и являетесь постоянным клиентом, обязательно свяжитесь с нашим менеджером. Дополнительные скидки на сейфы, стеллажи, металлические шкафы, верстаки и другую продукцию нашей компании Вам гарантированы!При централизованной закупке оружейных сейфов и шкафов охотколлективами, охотхозяйствами и стрелковыми тирами цены ниже.Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.