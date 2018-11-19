Пистолетный сейф БП 1Е 130х215х200 мм

Описание товара

Миниатюрный шкаф для пистолетов. Выполнен из стали 1,5мм. Замок"Просам" повышенной секретности.Шкаф окрашен порошковой краской сочетающей прекрасный внешний вид и устойчивость к царапинам и потертостям.Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.Все эти качества выгодно отличает эту модель от сейфов Китайских производителей!!!!Сейф полностью удовлетворяет требованиям МВД к хранению оружия и правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, которые регулируются следующими документами:Приказ N 288 МВД РФ от 12.04.1999г. со всеми изменениями, точнее в его приложении, в соответствии с которым осуществляется вся деятельность лицензионно-разрешительной службы. (Этот документ создан на основании Закона об оружии №150 ФЗ от 13 ноября 1996 года и Постановлением правительства Российской федерации N 814"О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации", глава 59).